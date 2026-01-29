Il Movimento 5 Stelle piange la perdita di uno dei suoi storici esponenti. È morto questa mattina, lasciando un vuoto tra i militanti e i simpatizzanti. La notizia ha colpito tutti, soprattutto in città di mare dove, in inverno, si sente ancora di più il dolore per la scomparsa di una figura così importante. La sua perdita si fa sentire forte, e molti già ricordano i momenti passati insieme a lui.

C’è un momento, in certe città di mare, in cui l’inverno sembra farsi ancora più duro: l’aria si fa tagliente, i passi rallentano, le voci si abbassano. È come se la quotidianità, all’improvviso, si accorgesse di aver perso un cardine invisibile. E allora anche un semplice saluto per strada pesa più del solito, perché dietro quel “come va?” si nasconde una domanda vera: “Come si fa, adesso?”. La notizia è arrivata senza clamore, ma ha prodotto un’onda lunga, di quelle che non si fermano alle prime file. Ha attraversato famiglie, negozi, uffici, bar, vecchie amicizie e rivalità mai davvero cattive. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Movimento 5 Stelle in lutto, è morto lo storico esponente. Triste annuncio

San Benedetto in lacrime per Peppe Giorgini: si è spento l'esponente 5 stelle e re dei jeansSAN BENEDETTO - È morto, all'età di 72 anni, l'esponente del Movimento Cinque Stelle Peppe Giorgini. Dopo un ricovero ...

