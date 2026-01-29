Movida sicura patto tra Prefettura ed esercenti per prevenire abusi e violenze

La Prefettura e gli esercenti di alcune zone della città hanno firmato un protocollo per garantire una movida più sicura. L’obiettivo è prevenire abusi e violenze, permettendo ai giovani di divertirsi senza rischi. I firmatari si impegnano a rispettare regole più stringenti e a controllare meglio la situazione nei locali e nelle strade. La speranza è di ridurre gli episodi di illegalità e di creare un ambiente più tranquillo, senza limitare il divertimento dei ragazzi.

Sottoscritto il protocollo d'intesa, cooperazione dei locali con le forze dell'ordine e meccanismi premiali per chi rispetta le regole Movida sicura e tutela dei giovani che possano godere di un sano divertimento. Sono solo alcuni degli obiettivi posti alla base della sottoscrizione del Protocollo d'intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici. Il patto mira attraverso meccanismi premiali per gli operatori economici aderenti in termini reputazionali.

