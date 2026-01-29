Mourinho si qualifica con gol del portiere e la Champions gli regala un incredibile scherzo del destino

Mourinho si prende una vittoria incredibile in Champions. All’ultimo secondo, il Benfica segna il gol decisivo contro il Real Madrid, battuto 4-2. La scena più sorprendente? Mourinho fa saltare il portiere Trubin, che invece di restare a difendere, segna il gol della vittoria. Un finale da brividi che cambierà le sorti della qualificazione.

Il Benfica al 98' ha trovato il gol della vittoria contro il Real Madrid, battuto per 4-2. Mourinho dice al portiere di andare a saltare, Trubin segna. Un miracolo sportivo. Il Benfica va ai playoff. Mourinho ritroverà o l'Inter o il Real Madrid.🔗 Leggi su Fanpage.it

José Mourinho fa l’impensabile.

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League si è accesa con tante emozioni e gol.

