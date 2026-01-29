Mourinho esulta in faccia ad Arbeloa con il raccattapalle | non riesce a trattenersi poi si scusa
José Mourinho ha perso il controllo dopo il quarto gol del Benfica. Lo Special One ha esultato in faccia ad Arbeloa e ai raccattapalle, senza nascondere l’emozione. Dopo aver festeggiato davanti alla panchina del Real Madrid, è corso a chiedere scusa a Arbeloa e allo staff, chiarendo di aver esagerato sotto l’effetto dell’adrenalina.
José Mourinho è stato travolto dall’adrenalina dopo il quarto gol del Benfica, che è valso la qualificazione ai play-off di Champions: lo Special One ha festeggiato davanti alla panchina del Real Madrid ma poi ha chiesto scusa ad Arbeloa e a tutto lo staff.🔗 Leggi su Fanpage.it
