Mourinho esulta in faccia ad Arbeloa con il raccattapalle | non riesce a trattenersi poi si scusa

José Mourinho ha perso il controllo dopo il quarto gol del Benfica. Lo Special One ha esultato in faccia ad Arbeloa e ai raccattapalle, senza nascondere l’emozione. Dopo aver festeggiato davanti alla panchina del Real Madrid, è corso a chiedere scusa a Arbeloa e allo staff, chiarendo di aver esagerato sotto l’effetto dell’adrenalina.

