Mourinho colpisce ancora con una partita da leggenda | il Benfica vince al 94? con un gol del portiere Eliminato De Zerbi

Il Benfica di José Mourinho si prende la scena con una vittoria incredibile all’ultimo secondo. Al 94°, il portiere segna un gol decisivo che permette alla squadra di passare il turno in Champions League, battendo il Real Madrid. Una partita da ricordare, che elimina anche De Zerbi e conferma il momento magico di Mourinho.

Il Benfica di José Mourinho è riuscito a qualificarsi in Champions league con una rete strepitosa del portiere all’ultimo minuto, contro il Real Madrid. La partita stava per chiudersi sul 3 a 2 per i portoghesi, ma il mister ha chiesto ad Anatolij Trubin di salire su calcio di punizione, per dare manforte alla squadra. E così, l’ultimo uomo dei biancorossi si è mimetizzato perfettamente tra i difensori dei Blancos, nonostante la maglietta gialla, beffando di testa Courtois e facendo esultare i tifosi di casa. Tre gol non sarebbero bastati al Benfica per arrivare agli ottavi ed è per questo che il mister portoghese ha chiesto un ultimo sforzo al suo portiere, conscio dell’importanza di quell’ultima occasione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

