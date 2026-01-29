Moschee le verifiche del Comune | Attivati i controlli sui capannoni

Il Comune ha avviato controlli sui capannoni usati come moschee. Le verifiche sono già in corso, ma l’amministrazione specifica che le informazioni trovate online, come diciture e geolocalizzazioni, non hanno valore legale. Non si tratta di ispezioni ufficiali, solo controlli preliminari per capire meglio la situazione.

"La verifica è già stata attivata, ma le diciture e geolocalizzazioni presenti su piattaforme online non hanno valore amministrativo e non costituiscono titolo né prova". Arriva a stretto di giro di posta la replica della sindaca Francesca Marchetti alle dichiarazioni del consigliere in quota Lega Lorenzo Brogi, che, sul Carlino, aveva denunciato la presenza in città di due capannoni "utilizzati abusivamente come luoghi di preghiera", in via Archimede e Torricelli, sottolineando anche come "cercando questi luoghi su Google si presentano deliberatamente una come ‘Moschea Taqwa’ e l’altra come ‘Grande Moschea’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

