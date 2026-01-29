Mosca chiede i danni all’Ue dopo il congelamento dei beni | Un furto al quale il nostro Paese reagirà in modo adeguato

Mosca ha appena annunciato di aver avviato un’azione legale contro l’Unione europea. La Federazione Russa chiede il risarcimento dei danni causati dal congelamento dei suoi beni nell’UE, definendolo un “furto”. La Russia promette di reagire in modo adeguato a questa decisione. La disputa si fa sempre più tesa e rischia di allargarsi anche a livello legale.

La Federazione Russa ha avviato un’azione legale formale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal congelamento dei beni russi nell’Unione europea. La strategia passa attraverso il tribunale arbitrale e si inserisce in un contenzioso che Mosca considera una risposta diretta a misure ritenute illegittime e contrarie al diritto internazionale. A rendere nota l’iniziativa è stato un alto rappresentante del Ministero degli Affari Esteri russo, chiarendo che il percorso giudiziario è già in corso e che il Cremlino intende proseguire su questa linea anche nei prossimi mesi. Secondo la posizione ufficiale russa, il blocco delle riserve sovrane e degli asset riconducibili a soggetti russi, pubblici e privati, avrebbe prodotto danni economici rilevanti, impedendo allo Stato di disporre liberamente di fondi di propria titolarità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

