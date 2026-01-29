Morte di Davide Astori | risarcimento di un milione di euro alle figlie e alla compagna Francesca Fioretti

L’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alle figlie e alla compagna di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina morto nel 2018 a Udine. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali e si riferisce a un risarcimento che cerca di fare luce sulle circostanze della sua morte, avvenuta in ritiro prima di una partita di campionato.

Il risarcimento ha riconosciuto le responsabilità legate ai controlli medici effettuati sul difensore negli anni precedenti alla sua morte L’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi dovrà risarcire con 1 milione e 100 mila euro la famiglia di Davide Astori, l’ex capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 a Udine, mentre era in ritiro con la squadra viola alla vigilia di una partita di campionato. La cifra sarà destinata alla compagna del calciatore, la conduttrice televisiva napoletana Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria, ai genitori e ai fratelli. Il risarcimento disposto inizialmente dal Tribunale di Firenze, successivamente confermato anche dalla Corte di Cassazione, ha riconosciuto le responsabilità legate ai controlli medici effettuati sul difensore negli anni precedenti alla sua morte, come riporta FirenzeToday.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Morte Davide Astori: più un milione di euro di risarcimento a Francesca Fioretti, alla figlia e al resto famiglia, ecco chi pagheràMorte Davide Astori: più un milione di euro di risarcimento a Francesca Fioretti, alla figlia e al resto famiglia, ecco chi pagherà ... gossip.it

Maxi risarcimento per la famiglia di Davide AstoriL'ospedale di Careggi dovrà pagare 1 milione e 100mila euro. Il processo per la morte del capitano della Fiorentina si era concluso con la condanna del professor Giorgio Galanti, pena poi sospesa ... rainews.it

