Morbo della mucca pazza una persona ricoverata all’ospedale di Arezzo

Una persona è stata ricoverata all’ospedale San Donato di Arezzo con la malattia di Creutzfeldt-Jakob. La Asl Toscana Sud Est ha confermato la notizia, ma chiede di non creare allarmismi. Il paziente è sotto stretta sorveglianza e le autorità monitorano la situazione.

Una persona è ricoverata all'ospedale San Donato per la malattia di Creutzfeldt-Jakob. La notizia è stata confermata dalla Asl Toscana Sud Est che con una nota vuole evitare allarmismi. La patologia, comunemente conosciuta come "morbo della mucca pazza", non è trasmissibile da uomo a uomo. La Asl Toscana sud est spiega che questo caso non è attribuibile al consumo di carne bovina infetta (come emerse in alcuni casi negli anni Novanta". "L'Azienda - si legge in una nota - ha già segnalato l'evento all'Istituto Superiore di Sanità, come da prassi. La malattia CJD è una patologia neurodegenerativa rara, non trasmissibile da uomo a uomo, che non ha attualmente una cura, ma solo trattamenti sintomatici per migliorare la qualità della vita.

