Montevarchi Alla Bibliocoop iniziativa sull’eccidio di San Pancrazio

A Montevarchi, alla Bibliocoop, si è tenuta un’iniziativa dedicata all’eccidio di San Pancrazio. Le persone si sono riunite per ricordare un episodio drammatico che ha segnato il territorio, ascoltando testimonianze e riflettendo sugli eventi passati. È stata un’occasione per mantenere vivo il ricordo e coinvolgere la comunità in un momento di memoria collettiva.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Un momento di memoria, riflessione e testimonianza per ricordare una delle pagine più tragiche della storia del territorio. Domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 17, nello spazio soci Bibliocoop del Coop.fi di Montevarchi, in via dell'Oleandro 37, si terrà la proiezione del documentario "Terror in Tuscany. World War II Atrocities", dedicato all'eccidio nazifascista avvenuto il 29 giugno 1944 a San Pancrazio, nel comune di Bucine, in provincia di Arezzo. L'iniziativa è promossa dalla sezione soci Coop di Montevarchi in occasione della Giornata della Memoria e si inserisce nel percorso di valorizzazione della storia e della memoria collettiva legata agli eventi della Seconda guerra mondiale.

