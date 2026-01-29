Montecatini arrestato sul treno | armato di forbice avrebbe minacciato gli altri viaggiatori

Un uomo è stato arrestato questa mattina sulla tratta tra Lucca e Firenze, alla stazione di Montecatini Centro. Il capotreno ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto il passeggero armato di forbice, che aveva minacciato alcuni viaggiatori. Quando sono arrivati, gli agenti lo hanno fermato e portato via. Nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha creato panico tra i presenti.

MONTECATINI TERME (PISTOIA) – E' stato arrestato su un treno, alla stazione di Montecatini Centro, dopo la segnalazione del capotreno di un convoglio proveniente da Lucca e diretto a Firenze. Il passeggero avrebbe minacciato gli altri viaggiatori impugnando una forbice. Gli agenti del Commissariato di Montecatini Terme hanno tentato di fermare l'uomo, che ha cercato di fuggire e ha opposto resistenza, tentando di colpire gli operatori. L'uomo, un 30enne nigeriano, regolare sul territorio nazionale e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, domiciliato a San Marcello Piteglio (Pistoia), è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

