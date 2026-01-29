Monsereno Horses conquista la delegazione regionale | Modello in inclusione

L’assessore regionale Elena Lucchini e il consigliere Giacomo Zamperini sono andati oggi a visitare “Monsereno Horses” ad Imbersago. La struttura, immersa nel Parco Adda Nord, si distingue per il suo modello di inclusione, un esempio di come sport e natura possano integrarsi per favorire l’inclusione sociale. La visita ha voluto mettere in luce le attività di questa realtà, che lavora per coinvolgere persone con disabilità in progetti di equitazione e attività all’aperto.

“Monsereno Horses” è attiva come maneggio e scuola di equitazione, agriturismo e fattoria didattica ed è sede dell’associazione Monsereno No Limits Ets, impegnata in percorsi di ippoterapia, soggiorni di sollievo e progetti di inclusione attraverso il cavallo. La struttura ospita una quarantina di cavalli e segue ogni anno circa 300 persone con disabilità, avendo inoltre attivato 8 inserimenti lavorativi dedicati a persone con disabilità, offrendo opportunità concrete di autonomia e integrazione. Accanto ai percorsi equestri, “Monsereno Horses” promuove numerosi progetti educativi e sociali rivolti anche ad anziani e minori.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Monsereno Horses Autismo: un nuovo modello regionale per l’inclusione reale La regione Calabria si impegna a sviluppare un modello regionale di inclusione reale per le persone con autismo, ponendo al centro ascolto e collaborazione. Slow horses protagonista nel film Netflix conquista subito il pubblico La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Monsereno Horses Monsereno Horses conquista la delegazione regionale: Modello in inclusioneL'assessore Elena Lucchini e il consigliere Zamperini in visita oggi al maneggio e fattoria didattica di Imbersago ... leccotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.