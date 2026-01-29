monet van gogh picasso kandinsky magritte capolavori dal kunst museum di winterthur a udine

A Udine apre una mostra con capolavori di Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky e Magritte. Le opere arrivano dal Kunst Museum di Winterthur e raccontano l’evoluzione dell’arte europea, dal Impressionismo alle innovazioni del Novecento. Una occasione per vedere da vicino i capolavori che hanno rivoluzionato il mondo dell’arte.

Dal cuore dell’Impressionismo alle soglie della modernità, passando per le grandi fratture e le rivoluzioni che hanno cambiato per sempre la storia dell’arte europea. Dal 30 gennaio al 30 agosto 2026, Casa Cavazzini – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine – accoglie “ Impressionismo e modernità. Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur ”, una mostra di straordinaria rilevanza internazionale che porta in Friuli Venezia Giulia 84 opere di alcuni tra i più grandi maestri dell’arte tra Otto e Novecento. Si tratta di un percorso unico che attraversa oltre mezzo secolo di ricerca artistica, esponendo capolavori – tra gli altri – di Vincent Van Gogh, Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Vasilij Kandinsky, René Magritte, Max Ernst, Paul Klee e Giorgio de Chirico. 🔗 Leggi su Udine20.it

