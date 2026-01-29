Monaco Juve Marco Baridon a caldissimo | Deluso da chi poteva e doveva dimostrare qualcosa – VIDEO

Marco Baridon non le manda a dire. Dopo la partita tra Monaco e Juventus, il commento dell’osservatore è senza filtri: si dice deluso da chi aveva l’opportunità di fare meglio e non ha sfruttato le occasioni. Le sue parole arrivano dopo un match che lascia molti dubbi e poche certezze, con i tifosi bianconeri che aspettano risposte più convincenti.

Monaco Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Deluso da chi poteva e doveva dimostrare qualcosa». Il commento alla gara di Champions. Nel consueto format social ‘ A caldissimo ‘, il giornalista Marco Baridon commenta così la scialba prova della Juventus con il Monaco, criticando soprattutto alcuni singoli. Le sue parole: « Stasera doveva essere un banco di prova importante per due aspetti. Il primo: giocare con un obiettivo già acquisito, quello dei playoff, matematicamente. E poi volevo capire come la squadra si sarebbe approcciata a questa partita e volevo vedere uno scatto, magari uno step in avanti da parte di quei giocatori che hanno giocato meno, hanno offerto prestazioni altalenanti, anche a tratti deludenti in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

