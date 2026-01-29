Monaco Juve il dato è allarmante | non accadeva dal 2020! Cosa non è successo nel match di Champions League

Questa notte la Juventus ha deluso in Champions League. La squadra non segna da tre partite consecutive e il risultato contro il Monaco segna un record negativo che non si vedeva dal 2020, quando i bianconeri affrontarono il Barcellona. La crisi offensiva si fa sentire e preoccupa i tifosi.

Monaco Juve, il dato allarmante dopo la notte europea: eguagliato il record negativo del 2020 contro il Barcellona e attacco in frenata. La prestazione offerta dalla Juventus nella recente notte di Champions League lascia in eredità non soltanto un risultato da analizzare con cura, ma soprattutto un dato statistico che fotografa in maniera impietosa le difficoltà offensive incontrate dalla squadra. Per la prima volta dopo oltre un lustro, la formazione bianconera ha chiuso un match della massima competizione continentale senza aver mai impensierito concretamente il portiere avversario: il tabellino finale recita un desolante zero tiri nello specchio della porta.

