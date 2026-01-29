Un 17enne dovrà affrontare una perizia psichiatrica per le molestie rivolte a una ragazzina di 15 anni. Da settimane la perseguitava alle stazioni di Villasanta e Monza, avvicinandola con baci sulle guance, invitandola a seguirlo sui social e arrivando a tentare di baciarla sulla bocca. La giovane ha resistito, ma lui ha continuato con insulti, minacce e strattonamenti quando lei si è rifiutata. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e ora il ragazzo dovrà

Sarà sottoposto a perizia psichiatrica il 17enne accusato di avere preso di mira una 15enne che prendeva il treno negli stessi suoi orari alle stazioni di Villasanta e Monza, approcciandola prima con baci sulle guance e con l’invito a seguirsi sui social, fino ad arrivare al tentativo di baciarla sulla bocca e a minacce, insulti e strattonamenti di fronte ai continui rifiuti della ragazzina. L’ha deciso il Tribunale per i minorenni di Milano dove ieri il ragazzo, difeso dall’avvocato Francesco Ruffo, è stato chiamato a rispondere delle accuse di violenza sessuale e atti persecutori. Il giovane, che è originario dell’Africa, ha raggiunto i genitori in Brianza da due anni e frequenta il primo anno di un istituto scolastico superiore: si trova ai domiciliari dopo essere stato arrestato nel maggio scorso dai carabinieri di Villasanta in seguito alla denuncia presentata dalla presunta vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molestie e minacce alla stazione. Perseguitava una ragazzina: perizia psichiatrica per il 17enne

Un ragazzo di 17 anni si trova sotto perizia psichiatrica dopo essere stato accusato di aver molestato e minacciato una ragazza di 15 anni.

