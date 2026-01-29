Molesta una 12enne bengalese fermato e subito rilasciato

Un uomo bengalese di 30 anni ha molestato una ragazzina di 12 anni in un parco di Roma. La polizia lo ha fermato sul posto, ma poco dopo è stato rilasciato. La famiglia della giovane è sconvolta e teme che l’uomo possa tornare. La paura resta alta, e ora si aspetta che le forze dell’ordine prendano provvedimenti più severi.

La vicenda sarebbe rimasta inedita se una "mamma coraggio" non avesse descritto attraverso le pagine social un incubo che suo malgrado ha vissuto sua figlia, una bambina di 12 anni di Vigonza Da quanto è stato ricostruito l'11 dicembre la giovane al termine delle lezioni stava tornando a casa in autobus quando è stata avvicinata da uno sconosciuto in sella ad una bicicletta elettrica. L'uomo, identifichato poi in un bengalese di 30 anni, ha iniziato ad ammiccare, le ha chiesto il numero di telefono e per conquistarne la fiducia le ha regalato delle caramelle ed un profumo. La bambina, mostrando grande lucidità anche in un momento comunque delicato, le ha fornito non il suo numero, ma quello di suo papà.

