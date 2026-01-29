Moglie incinta picchiata nella casa in piazza poi il marito sparisce nel nulla

Questa mattina a Ospitaletto, la polizia ha trovato una donna di 22 anni incinta che era stata picchiata nella propria casa in piazza Roma. La ragazza è stata portata in ospedale, ma ancora non si conoscono i motivi dell’aggressione. Il marito, che si trovava in casa, è scomparso nel nulla subito dopo l’accaduto. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e se ci siano altri coinvolti.

Una ragazza di 22 anni, incinta, è stata soccorsa nella mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, in piazza Roma a Ospitaletto. La giovane donna, che presentava evidenti escoriazioni al volto, è stata trasportata all'ospedale Civile di Brescia per accertamenti.Secondo una prima ricostruzione dei.

