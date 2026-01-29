Mkhitaryan dopo Borussia Dortmund Inter | Volevamo dimostrare di poter vincere contro le grandi C’è una differenza rispetto alla passata stagione

Mkhitaryan ha detto che l’Inter voleva dimostrare di poter vincere contro le grandi. Dopo la vittoria in Germania, il centrocampista nerazzurro ha spiegato che c’è una differenza rispetto alla passata stagione. I nerazzurri hanno mostrato più convinzione e determinazione, e ora puntano a mantenere questa forma per le prossime partite.

Inter News 24 Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha commentato la vittoria dei nerazzurri sul campo del Borussia Dortmund: le dichiarazioni. La notte del Signal Iduna Park riconsegna all'Europa un'Inter ferocemente consapevole della propria forza, capace di sbancare Dortmund con un netto 2-0 e di chiudere la fase campionato con 15 punti. Nonostante l'impresa firmata da Dimarco e Diouf, i nerazzurri chiudono al 10° posto (pagando caramente la sconfitta contro l'Arsenal), il che significa dover passare per i playoff di febbraio. Mkhitaryan dopo Dortmund: le dichiarazioni. Al termine della sfida, l'armeno — autore dell'accelerazione che ha portato alla punizione dell'1-0 — ha espresso ai microfoni di InterTV un mix di orgoglio e sottile rammarico per un cammino che, senza alcuni passaggi a vuoto, avrebbe meritato l'accesso diretto agli ottavi.

