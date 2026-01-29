Il Comune di San Donato Milanese annuncia che il progetto di un nuovo stadio per il Milan è ormai escluso. L’assessore Mistretta spiega che il club rossonero ha deciso di restare a San Siro, condividendo la costruzione con l’Inter invece di puntare su un impianto tutto nuovo nel loro Comune. La possibilità di veder nascere un nuovo stadio tutto loro sembra ormai sfumata.

Nei mesi passati, come si ricorderà, il Milan aveva acquistato e bonificato l'area San Francesco del Comune di San Donato Milanese (MI) con l'intenzione di costruire un nuovo stadio, tutto suo, in quell'area. Il club di Via Aldo Rossi ha tenuto viva l'idea per molto tempo; poi, però, ha deciso di tornare al piano originario, ovvero quello di realizzare il nuovo impianto - condiviso - con l'Inter in zona San Siro. A tal proposito si è espresso Massimiliano Mistretta, Assessore del Comune di San Donato Milanese, a 'Radio Rossonera'. "La possibilità di vedere lo stadio del Milan nell’area San Francesco si é chiusa quando il Milan ha deciso di comprare insieme all’Inter le aree di San Siro per fare lì il loro stadio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mistretta (Assessore San Donato): “Stadio Milan, possibilità chiusa. Ma il club ci ha prospettato …”

Approfondimenti su San Siro Milan

La decisione del Comune di San Donato Milanese di chiudere l’iter amministrativo riguardante il nuovo stadio del Milan solleva interrogativi sul futuro dell’area di San Francesco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su San Siro Milan

Argomenti discussi: Milan, Mistretta (assessore): Il nuovo stadio non sarà a San Donato, ecco i progetti futuri per l'area (ESCLUSIVA); Stadio del Milan a San Donato, ufficiale la chiusura dell’iter amministrativo; Stadio a San Donato, fischio finale. Cancellata l’ipotesi San Francesco: L’area resta comunque strategica; Milan, ufficiale lo stop per lo stadio a San Donato: chiuso l'iter amministrativo.

San Donato, chiuso l'iter amministrativo per il nuovo stadio del Milan a San FrancescoSecondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il Comune di San Donato Milanese ha deciso di chiudere l’iter amministrativo relativo al progetto del nuovo stadio del Milan nell’area ... milannews.it

Stadio, l'assessore di San Donato: Situazione sgradevole, al Milan chiediamo serietàMistretta, assessore del Comune di San Donato Milanese dove il Milan ha acquisito un'area: Non è pensabile che il sindaco di Milano ricatti i due club Stiamo portando avanti un progetto molto ... affaritaliani.it

«SAN DONATO, IL DOPO-STADIO È GIÀ QUI! L'ASSESSORE MISTRETTA A RADIO ROSSONERA: "PROGETTO DI QUALITÀ E VOCAZIONE SPORTIVA PER L'AREA SAN FRANCESCO!"» #SanDonato #Milan #SanSiro #Mistretta #RadioRossonera # - facebook.com facebook