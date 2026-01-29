Nel tardo pomeriggio di venerdì un uomo è caduto dal quarto piano di un edificio in via Nerino, vicino a piazza Duomo. La polizia indaga sull’accaduto e non esclude che si possa trattare di un omicidio. Al momento non ci sono certezze sulla dinamica, ma gli inquirenti stanno esaminando tutte le piste.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 23 gennaio, un uomo è precipitato dal quarto piano di un edificio adibito a B&B, nelle immediate vicinanze di piazza Duomo, in via Nerino. All’inizio, quello che sembrava essere un ennesimo incidente avvenuto nella città meneghina ha assunto dei connotati foschi e poco chiari andando ad alimentare diverse ipotesi inquietanti. La vittima è stata identificata dagli investigatori come Oleksandr Yevhenovych Adarich, 54 anni, banchiere ucraino con doppia cittadinanza (ucraina e romena) e un passato di spicco nel mondo finanziario europeo. Secondo i primi accertamenti, Adarich sarebbe giunto a Milano quella stessa mattina e avrebbe dovuto ripartire in serata, viaggiando apparentemente da solo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mistero in via Nerino, banchiere ucraino precipita dal quarto piano. Probabile omicidio

Approfondimenti su Via Nerino

Questa mattina a Milano un uomo è precipitato dal quarto piano di un bed and breakfast.

La polizia indaga sulla morte di Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino trovato morto a Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Via Nerino

Argomenti discussi: Mistero in via Nerino: l’uomo aveva tre identità, si indaga per omicidio; Mistero in pieno centro. La caduta e l’uomo in fuga: È lui l’assassino del B&B. Caccia allo straniero visto allontanarsi da via Nerino; Mistero di via Nerino, l’uomo precipitato dal b&b è un banchiere ucraino appena arrivato a Milano; Il giallo di via Nerino: uomo cade dal balcone e muore, aveva 3 documenti diversi. Ipotesi omicidio.

Mistero in via Nerino a Milano: identificato l’uomo precipitato dal quarto pianoÈ Alexander Adarich, ex banchiere ucraino e manager del real estate. Gli inquirenti indagano per omicidio: sospetto lancio dalla finestra per simulare un suicidio ... laprovinciadivarese.it

Milano, giallo di via Nerino: l’uomo precipitato è un banchiere ucraino. Tutte le piste ancora aperteConfermata l'identità di Oleksandr Adarich. Gli inquirenti analizzano la stanza prenotata da un’altra persona e cercano l’uomo visto allontanarsi dopo la caduta ... affaritaliani.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Si infittisce il mistero sulla morte dell’uomo precipitato venerdì sera da una finestra al quarto piano di un bed & breakfast in via Nerino, nel cuore del centro storico di Milano, a pochi passi dalle Cinque Vie. L’unico elemento certo, al - facebook.com facebook