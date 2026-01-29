Miriam Leone racconta un retroscena sulla famosa foto di Stefano Accorsi con gli addominali

Miriam Leone rivela un retroscena sulla foto di Stefano Accorsi scattata a bordo piscina, che aveva fatto impazzire il web lo scorso 17 giugno. L’attrice ricorda come quella immagine, condivisa sui social, abbia provocato una vera e propria reazione a catena di commenti e commenti, senza che nessuno si aspettasse l’effetto che avrebbe avuto.

L'attrice era con il collega e con tutta la troupe del film 'Le cose non dette' quando quell'immagine venne pubblicata sui social: "I telefoni di tutti noi hanno iniziato a esplodere", ha raccontato Era il 17 giugno scorso quando la foto di Stefano Accorsi ritratto di profilo a bordo di una piscina con pettorali e addominali scolpiti arrivò sui social suscitando una valanga di reazioni. "Film che vai, corpo che trovi" fu la didascalia a corredo dell'immagine dell'attore 54enne, immortalato in splendida forma grazie all'allenamento del personal trainer Antonio Saccinto che poi raccontò i dettagli della routine quotidiana studiata per lui.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Stefano Accorsi

Miriam Leone, nota attrice e ex Miss Italia, ha condiviso riflessioni sulle scene di sesso nei suoi ruoli, sottolineando che spesso risultano più imbarazzanti per gli uomini.

Miriam Leone condivide le difficoltà incontrate nel girare scene di sesso, in particolare durante la serie 1992.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Stefano Accorsi

Argomenti discussi: Miriam Leone ospite a Stories. VIDEO; Miriam Leone, la casa rifugio a Milano: la lampada di design da 2650 euro, le sedie Cesca, la cameretta di Orlando e il bagno in pietra; Scene di sesso? Con Stefano Accorsi litigammo per girarne una. Sono più imbarazzanti per gli uomini che per le donne: la rivelazione di Miriam Leone; Miriam Leone si racconta: Io e Paolo come in Notting Hill.

Miriam Leone sulle scene di sesso: Con Stefano Accorsi litigammo per girarne una. Per gli uomini è più imbarazzanteMiriam Leone racconta come sia stato difficile per lei girare erotiche, soprattutto nella serie 1992. In quell’occasione ebbe anche un litigio con Stefano Accorsi, con cui però c’è un rapporto di ... fanpage.it

Miriam Leone e le scene di sesso: Più imbarazzante per gli uomini che per le donne. E racconta di una lite con Stefano AccorsiIl tema è stato affrontato dall'attrice nel corso dell'intervista a Gianluca Gazzoli in 'Passa dal Bsmt' Miriam Leone è passata dal BSMT di Luca Gazzoli. Dalla vittoria di Miss Italia 2008 alla conduz ... today.it

Muccino, Accorsi e Miriam Leone: al cinema “Le cose non dette”, ispirato al romanzo “Siracusa” facebook

Miriam Leone ha conosciuto suo marito su Instagram, grazie alle foto dell'Etna che lui pubblicava. Cioè io ho passato anni a postare su quel social foto e video, anche di ogni singola eruzione, e nessuna Miriam Leone mi ha mai cagato. Ora spaccu tutti cosi. x.com