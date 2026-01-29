Minneapolis la deputata dem Ilhan Omar dopo l’aggressione | Dobbiamo abolire l’Ice questo momento lo richiede

La deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira ieri durante un incontro pubblico a Minneapolis. Un uomo le ha spruzzato una sostanza sconosciuta da una siringa mentre parlava davanti ai cittadini. Dopo l’incidente, Omar ha detto che è il momento di abolire l’Ice, il servizio di immigrazione e controllo doganale degli Stati Uniti. La scena ha scosso la città e riaperto il dibattito sulla sicurezza degli eventi pubblici e sulla tolleranza politica.

La deputata statunitense Ilhan Omar ha reagito con fermezza dopo essere stata attaccata ieri durante un town hall a Minneapolis, dove un uomo le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta da una siringa mentre parlava. Nonostante lo shock, Omar oggi ha dichiarato: “La paura e l’intimidazione non funzionano su di me”, sottolineando la sua determinazione a non farsi fermare dalla violenza politica. L’assalitore, poi arrestato, ha agito mentre la deputata criticava le politiche di immigrazione e chiedeva cambiamenti nell’Ice. Secondo le autorità, l’uomo è stato rapidamente bloccato dalla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

