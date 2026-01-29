Minneapolis in centinaia manifestano per ricordare Alex Pretti

A Minneapolis, centinaia di persone si sono radunate per ricordare Alex Pretti. Con candele e fiori in mano, hanno cantato e ascoltato la banda di ottoni suonare nel luogo dove Pretti è stato trovato. La manifestazione è stata un modo per onorare la sua memoria e condividere il dolore collettivo.

Centinaia di persone si sono ritrovate a Minneapolis per onorare la memoria di Alex Pretti. Alcuni tenevano candele e alcuni fiori mentre la gente cantava e una banda di ottoni suonava nel punto in cui si trovava Pretti. Pretti aveva 37 anni quando gli agenti dell'immigrazione gli hanno sparato a morte sabato a Minneapolis. La sparatoria avvenuta nel fine settimana ha spinto a chiedere un'indagine approfondita e indipendente sulla seconda morte per mano degli agenti federali dell'immigrazione da quando l'amministrazione Trump ha iniziato la sua operazione su larga scala nella città alla fine dell'anno scorso.

