Minneapolis Homan prospetta una riduzione di agenti dell’Ice ma l’operazione anti-immigrati illegali prosegue | Sono qui per aggiustare le cose
Minneapolis si prepara a vedere meno agenti dell’Ice, anche se l’operazione contro gli immigrati illegali non si ferma. Tom Homan, considerato il nuovo “zar” delle operazioni, promette di sistemare le cose e di fare “quello che serve”. Nel frattempo, via lo “sceriffo” Greg Bovino e al suo posto arriva un uomo che si presenta come un risolutore di problemi, pronto a portare avanti la sua linea dura.
Via lo “sceriffo” Greg Bovino, ecco lo “zar” Tom Homan, che veste un pochino i panni di Mr.Wolf, il personaggio che nel film Pulp Fiction “risolve problemi”. Si presenta a Minneapolis il nuovo responsabile dell’operazione anti immigrazione in Minnesota, incontrando la stampa: “Sono qui per trovare soluzioni. Il presidente Trump vuole che si aggiustino le cose, e io le aggiusterò”. Homan annuncia di aver indicato alle autorità federali un piano di “riduzione” delle forze dell’Ice nello Stato, ma, nello stesso tempo, conferma che non ci sarà un passo indietro nelle attività dedicate all’immigrazione illegale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Homan Operazione
Minneapolis, agenti ICE uccidono una donna in un’operazione anti immigrazione
A Minneapolis, Minnesota, una donna ha perso la vita durante un’operazione delle autorità ICE mirata a questioni di immigrazione.
Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migranti
A Minneapolis, durante un'operazione dell'Ice mirata a controlli migratori, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di una donna di 37 anni.
Ultime notizie su Homan Operazione
Argomenti discussi: Minneapolis, arriva in città lo zar dei confini; Minneapolis, dopo l’uccisione di Alex Pretti e la furia degli agenti ICE, Trump adesso frena; La super Maga nel mirino: la segretaria alla Sicurezza Kristi Noem rischia l’impeachment; Stati Uniti, il capo della Border Patrol Greg Bovino e altri agenti lasceranno Minneapolis.
Minneapolis, lo zar delle frontiere Homan: Mandato da Trump per riportare la legge e l’ordineTom Homan al confine tra Stati Uniti e Messico, 13 dicembre 2025 (AP Photo/Gregory ... msn.com
Scontri a Minneapolis, il nuovo capo dell'Ice Homan: Riporteremo legge e ordineLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri a Minneapolis, il nuovo capo dell'Ice Homan: 'Riporteremo legge e ordine' ... tg24.sky.it
NOEM SOTTO PRESSIONE DOPO MINNEAPOLIS, TRUMP LA CONVOCA UN INCONTRO DI DUE ORE Il presidente incontra la segretaria alla Sicurezza Nazionale mentre crescono le critiche bipartisan. Homan inviato a Minneapolis, segnale di cambio strat - facebook.com facebook
#Minneapolis "Due agenti hanno sparato a #Pretti", si legge in un nuovo rapporto del dipartimento della sicurezza Usa esaminato dalla Cnn. Trump sostituisce il capo dell'Ice Bovino con Homan, annuncia una de-escalation in Minnesota e, sui manifestanti: " x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.