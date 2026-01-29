Minneapolis Homan alla guida dell’ICE | Tolleranza zero contro chi attacca i miei agenti

Il direttore dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), Thomas Homan, si è presentato a Minneapolis per ribadire la linea dura contro chi cerca di aggredire i suoi agenti. In conferenza stampa, Homan ha promesso che l’agenzia sta lavorando per rendere le operazioni più sicure ed efficienti, rispettando le regole. Ha spiegato che i cambiamenti interni aiuteranno a migliorare le attività e a proteggere meglio il personale. La sua posizione è chiara: nessuna tolleranza per chi attacca gli agenti dell’ICE.

A Minneapolis le tensioni non si fermano. Dopo le morti di Renee Nicole Good e Alex Pretti, i due cittadini americani uccisi da agenti ICE, l’Agenzia federale Usa anti immigrazione, la popolazione ha iniziato ad interrogarsi sui compiti e le responsabilità di questo specifico corpo delle forze dell’ordine. Di fronte al rischio di una vera e propria guerra civile, viste le manifestazioni di protesta esplose in varie città americane, Trump ha compiuto un passo indietro. Oltre all’annuncio del ritiro degli agenti dell’ICE da Minneapolis, Trump ha anche deciso di sostituire il comandante dell’ICE. Al posto di Greg Bovino, rispedito a Washington, è giunto Tom Homan, definito lo zar delle frontiere Usa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Minneapolis, Homan alla guida dell’ICE: “Tolleranza zero contro chi attacca i miei agenti” Approfondimenti su Minneapolis ICE Minneapolis, Homan prospetta una riduzione di agenti dell’Ice, ma l’operazione anti-immigrati illegali prosegue: “Sono qui per aggiustare le cose” Minneapolis si prepara a vedere meno agenti dell’Ice, anche se l’operazione contro gli immigrati illegali non si ferma. Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Trump li difende e attacca i Democratici: «Vogliono l’insurrezione» – I video Nella città di Minneapolis, agenti dell’ICE hanno ucciso un uomo, suscitando reazioni e polemiche. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Minneapolis ICE Argomenti discussi: Minneapolis: rimosso Bovino, capo della Border Patrol. Polemiche su ipotesi agenti Ice a Milano-Cortina; Torna a casa Gregory, rimosso dall’incarico il capo della Border Patrol; Tom Homan, chi è lo zar dei confini voluto da Trump (e premiato da Obama): Meno agenti dell'Ice, ma non ci fermeremo; Minneapolis, Trump: Ora de-escalation in Minnesota. Spiace per Pretti. Noem resta. Minneapolis, Homan prospetta una riduzione di agenti dell’Ice, ma l’operazione anti-immigrati illegali prosegue: Sono qui per aggiustare le coseTom Homan a Minneapolis traccia la nuova strategia sulle attività dell'Ice: apre alla riduzione dei 3.000 federali sul territorio e alle proteste ma avvisa: L'operazione prosegue ... ilfattoquotidiano.it Lo zar di frontiera di Trump, Tom Homan, dice che sta ripristinando legge e ordine a MinneapolisTom Homan ha parlato per la prima volta con i media, dopo l'avvicendamento alla guida delle operazioni dell'Ice in Minnesota. L'uccisione di due cittadini statunitensi da parte degli agenti ha portato ... msn.com Lo zar dei confini: 'Riporterò ordine e legge a Minneapolis'. Homan promette una riduzione degli agenti, operazioni mirate e sanzioni a chi viola i nuovi protocolli #ANSA - facebook.com facebook #Minneapolis "Due agenti hanno sparato a #Pretti", si legge in un nuovo rapporto del dipartimento della sicurezza Usa esaminato dalla Cnn. Trump sostituisce il capo dell'Ice Bovino con Homan, annuncia una de-escalation in Minnesota e, sui manifestanti: " x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.