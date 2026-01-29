Ministero della salute segnala richiamo di Cartellate al vincotto per allergeni non dichiarati

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato delle Cartellate al vincotto. Il motivo è che l’etichetta non segnala alcuni allergeni presenti nel prodotto, creando un rischio per chi ha allergie alimentari. La decisione è stata presa dopo i controlli e invita i consumatori a fare attenzione prima di acquistare o consumare il dolce.

Il richiamo dal commercio delle Cartellate al vincotto a causa di un possibile rischio per i consumatori dovuto alla mancata segnalazione di allergeni in etichetta.

