Ministero della salute segnala richiamo di Cartellate al vincotto per allergeni non dichiarati

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato delle Cartellate al vincotto. Il motivo è che l’etichetta non segnala alcuni allergeni presenti nel prodotto, creando un rischio per chi ha allergie alimentari. La decisione è stata presa dopo i controlli e invita i consumatori a fare attenzione prima di acquistare o consumare il dolce.

Il richiamo dal commercio delle Cartellate al vincotto a causa di un possibile rischio per i consumatori dovuto alla mancata segnalazione di allergeni in etichetta.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Le cartellate al vincotto sono un dolce tradizionale pugliese, simbolo delle festività natalizie a Bari e in tutta la regione.

