Milano Ristorazione nel menù lasagne al ragù di soia e purè contadino

Milano Ristorazione ha aggiunto nel suo menù invernale lasagne al ragù di soia e purè contadino. Le nuove proposte sono pensate per offrire pasti gustosi e sani a bambine e bambini, senza rinunciare al gusto. La scelta mira a rendere più vario e nutriente il menu scolastico, con piatti che piacciono ai più piccoli e sono anche equilibrati.

Milano Ristorazione presenta il nuovo menù invernale introdotto nelle scorse settimane, una selezione di nuove proposte pensate per offrire a bambine e bambini pasti gustosi ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale. Tra le novità spicca il ritorno della lasagna con ragù di soia biologica, prodotta nel Centro di Produzione Sammartini. Un grande classico reinterpretato in chiave contemporanea grazie all'impiego di proteine vegetali per coniugare il gusto con un approccio più responsabile verso la sostenibilità ambientale e la tutela della salute. Fa poi il suo ingresso il pesce spada con crema di melanzane, una proposta originale nata all'interno del laboratorio di innovazione gastronomica " Contest in Cucina ", pensato per valorizzare la creatività e l'esperienza di cuoche e cuochi della Società nell'ideazione di piatti ispirati alla tradizione mediterranea e in sintonia con le preferenze degli alunni.

