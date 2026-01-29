Giovanna Gravina, figlia dell’attore, ha diffidato ufficialmente Roberto Vannacci a usare un video con il volto di suo padre in un post su Facebook. Nel film ‘Per un pugno di dollari’, Vannacci aveva rivisitato la voce dell’attore, ma ora Gravina chiede che venga rimosso, dopo il fatto di cronaca di Milano in cui un ragazzo di 28 anni di origini marocchine è stato ucciso durante una sparatoria con un agente in borghese. La questione ha scatenato polemiche sui social e ora si attende

La figlia di Gian Maria Volontè, Giovanna Gravina, ha diffidato Roberto Vannacci, dall’utilizzo sul suo profilo Facebook del video in cui appariva il padre nel film ‘Per un pugno di dollari’ con la voce dell’attore rivisitata a tema dopo il fatto di cronaca di Milano che ha visto la morte di un 28enne di origini marocchine ucciso durante una sparatoria con un agente di polizia in borghese. La diffida, di cui LaPresse ha potuto prendere visione, è arrivata tramite Andrea Miccichè, avvocato di Gravina Volontè nonché presidente del Nuovo Imaie, l’associazione che tutela i diritti degli artisti. “Lesa l’identità personale di mio padre”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, la figlia di Gian Maria Volontè diffida Vannacci: “No a uso clip ‘Per un pugno di dollari'”

La Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté presenta un nuovo evento della rassegna "Buona la prima!".

