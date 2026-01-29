Milano Finanza sequestra oltre 65mila capi contraffatti di Armani

La Guardia di Finanza di Milano ha appena sequestrato più di 65mila capi di abbigliamento contraffatti con il marchio Armani. Gli uomini in divisa hanno intercettato un grosso carico destinato alla vendita illegale, interrompendo così una vendita di prodotti falsi molto diffusa nella zona. L’operazione si inserisce in un’intensa attività di controllo contro la contraffazione, che mira a tutelare i marchi e i consumatori italiani.

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato oltre 65mila capi di abbigliamento contraffatti a marchio ' Armani '. I militari della Compagnia di Melegnano hanno notato nei pressi di uno show room di Lacchiarella, stivati all'interno di alcuni imballaggi, capi d'abbigliamento riproducenti il marchio della nota casa di moda e sono pertanto intervenuti all'interno di un capannone utilizzato dalla società titolare della merce. Oltre alla perlustrazione è stato intercettato, a pochi chilometri di distanza, un rimorchio con container all'interno del quale è stata rinvenuta ulteriore merce contraffatta.

