Milano-Cortina | sit-in +Europa all' ambasciata Usa ' governo dica no a Ice'

Roma si anima con un sit-in di +Europa davanti all’ambasciata americana in via Veneto. Attivisti e rappresentanti di vari gruppi, come Volt Europa, Gaynet, Azione e il Psi con Bobo Craxi, hanno manifestato contro la presenza dell’Ice ai prossimi giochi di Milano-Cortina. Fischietti, cartelli e bandiere sono apparsi davanti all’ambasciata, chiedendo al governo di opporsi alla partecipazione dell’agenzia statunitense. La protesta si inserisce in un clima di polemiche sulla scelta di coinvolgere l’Ice nell’evento sport

Roma, 29 gen (Adnkronos) - Fischietti, cartelli e bandiere contro la presenza dell'Ice ai giochi di Milano-Cortina davanti all'ambasciata americana a Roma, in via Veneto, per il sit-in promosso da +Europa a cui hanno partecipato delegazioni di Volt Europa, Gaynet, Azione con Fabrizio Benzoni e il Psi con Bobo Craxi. "Siamo qui davanti l'ambasciata Usa per esprimere vicinanza e amicizia al popolo americano che ha visto la propria democrazia sfigurata dall'azione di Trump. I fischietti sono il suono della resistenza che il popolo americano ha messo in atto, auto-organizzandosi per avvisare i concittadini quando gli agenti Ice arrivavano nel loro quartiere”, ha spiegato Riccardo Magi, segretario di +Europa, che guidava la delegazione del partito con la vicesegretaria Antonella Soldo e la Tesoriera Carla Taibi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il dibattito sulla presenza dell’Ice in Italia ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Magi, che invita il governo a comunicare agli Stati Uniti la propria posizione.

Le fonti dell’ambasciata Usa confermano che le operazioni di sicurezza durante i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 sono gestite dall’autorità italiana.

