A otto giorni dall'inizio, i Giochi di Milano Cortina sono ormai alle porte. L'Italia si gioca molto, sia sulla scena internazionale sia per dimostrare di saper organizzare grandi eventi. La competizione promette di portare a casa più medaglie rispetto a Lillehammer 1994, e tutti gli occhi sono puntati sui nostri atleti e sulla capacità del paese di fare bella figura.

Otto giorni — tanti ne mancano alle cerimonie d’apertura della XXV Olimpiade bianca — e il mondo punterà i riflettori sul nostro Paese. Non solo il mondo sportivo. Perché l’Olimpiade, qualunque essa sia — invernale o estiva — travalica lo sport. Otto giorni per mettere a punto gli ultimissimi dettagli, col fiatone, come sempre, perché noi Italiani siamo fatti così, da tempo immemore, e non c’è verso di farci cambiare. È il nostro limite, ma a volte anche il nostro punto di forza: sembra quasi che, nelle avversità, noi ci si sappia esprimere al meglio. Insomma, col fiatone però arriveremo. E a quel punto — possiamo starne certi — tireremo fuori le nostre migliori virtù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano Cortina, ci siamo: l'Italia ha due scommesse da vincere

Approfondimenti su Milano Cortina

L’Italia femminile di biathlon si prepara per Milano Cortina 2026, con una posizione di rilievo ormai consolidata.

Milano-Cortina 2026 rappresenta un’opportunità storica per l’Italia, con l’obiettivo di ottenere risultati di rilievo nelle gare olimpiche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, non ci siamo; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tutto quello che c’è da sapere: le date, il programma e dove vederle; Milano Cortina 2026 ha siglato un accordo di partnership con GL events come Temporary Infrastructure Partner dei Giochi Invernali; Battiti Olimpici – Winter Edition: in onda la serie sull'avvicinamento dell'Italia Team a Milano Cortina 2026.

Milano Cortina, la Cei: 'Ice in Italia? Ci auguriamo ordine sia assicurato dalle nostre autorità'Ue: 'Sicurezza nazionale responsabilità degli Stati'. 'Agenti Ice a Milano? No grazie', sabato presidio di associazioni e partiti (ANSA) ... ansa.it

L'Ice non sarà in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina, dice il Viminale. La smentita dell'ambasciata Usa: Gli agenti federali ci sarannoDi sicuro Ice sul territorio nazionale italiano non opererà, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Poco dopo è arrivata la rettifica della sede diplomatica a Roma ... today.it

Anche Stefano Domenicali tedoforo di Milano Cortina 2026, dopo avervi raccontato in queste settimane di altri sportivi che hanno portato la Fiamma Olimpica. Il CEO della F1 era al Lago di Carezza. #MemasGP #F1 - facebook.com facebook

Milano-Cortina, Schlein: Agenti Ice in Italia Non sono i benvenuti, lo ha detto benissimo Sala x.com