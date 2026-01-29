A Milano, nel quartiere di Rogoredo, la paura si fa sentire forte tra i volontari che operano nel bosco della droga. Due giorni dopo la sparatoria che ha ucciso un 28enne durante un controllo antidroga, le persone che vivono e lavorano lì non nascondono il timore. Simone Feder, uno dei volontari, spiega che l’ansia è palpabile, si percepisce nel modo in cui gli abitanti evitano i punti più pericolosi e si guardano intorno con attenzione. La violenza ha lasciato un segno profondo, e anche chi

“Stasera c’era molta paura nelle persone”. Simone Feder non gira attorno alle parole. A Rogoredo, due giorni dopo la sparatoria di Milano, costata la vita a un 28enne durante un controllo antidroga, la paura tra i tanti fantasmi che stazionano lungo la ferrovia e nel bosco alla ricerca di stupefacenti, non è più solo una sensazione latente ma si sente, si vede, pesa. In questa zona del capoluogo lombardo lunedì sera il ragazzo rimasto ucciso dai colpi esplosi da un agente di polizia aveva puntato una pistola, risultata poi una replica a salve di una Beretta 92. Lo psicologo: “Offriamo cibo e vestiti, ma l’arma più potente è la relazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, coi volontari nel bosco della droga: “A Rogoredo paura e disperazione”

Approfondimenti su Milano Dragone

Un uomo di 28 anni, legato allo spaccio di droga nell’area di Rogoredo, è stato trovato morto nel bosco.

Un uomo di origini nordafricane è deceduto durante un intervento di polizia in via Giuseppe Impastato, a Milano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

“L'eroina costa 2 euro”: dentro i boschi della droga di Rogoredo e San Donato con le camere nascoste

Ultime notizie su Milano Dragone

Argomenti discussi: Un giorno con i volontari dello UAC: la passione di Milano Cortina 2026 nelle storie del Team26; Seimila volontari per il censimento dei senza dimora: Nessuno deve essere invisibile; Una sera al Ruben, ristorante solidale; Olimpiadi Milano Cortina, per gli affitti brevi è già un flop: prenotazioni al 18%.

Milano-Cortina, oltre 170 volontari per aiutare polizia locale e protezione civileLa città si prepara ai grandi eventi di Olimpiadi e Paralimpiadi e i volontari saranno impiegati lungo i percorsi che conducono all’Arena, in zona stazione e nei pressi dei principali parcheggi cittad ... veronasera.it

Volontari alle Olimpiadi Milano-Cortina: 120 mila candidati per 18 mila posti. E in lista ci sono anche 80enniSono i primi a stringere la mano o dare un abbraccio al nuovo campione olimpico. O a dare una pacca sulla spalla all’avversario. Stanno con gli atleti nella «camera di chiamata», ovvero la stanza pre ... milano.corriere.it

La Provincia Unica TV. . Un esercito di volontari della Croce rossa locale, regionale e nazionale a supporto delle olimpiadi di Milano Cortina sul piano sanitario. Più di mille i volontari impiegati con i Comitati di Sondrio e di Morbegno in prima linea nella logisti facebook

La #ProtezioneCivile della #CittàMetropolitanadiMilano insieme ai volontari e al CCV Milano presidia il Memoriale della Shoah Milano, in occasione dello speciale afflusso di visitatori dovuto alle commemorazioni. x.com