Milan sprint finale dell’Atletico per Goretzka | Bayern abbassa pretese | CM

Milan sprint finale dell'Atletico per Goretzka | Bayern abbassa pretese

L’Atletico Madrid accelera per portare a casa Leon Goretzka. Il club spagnolo sta facendo passi concreti per convincere il Bayern Monaco a cedere il centrocampista tedesco, ormai vicino a lasciare la Baviera. Il Milan, invece, monitora la situazione e aspetta giugno, quando potrebbe entrare in gioco anche lui.

Il centrocampista tedesco verso il trasloco immediato alla corte di Simeone L'Atletico si avvicina a grandi passi a Leon Goretzka, obiettivo anche del Milan ma in vista di giugno. Gli spagnoli, invece, stanno spingendo per chiudere in questa sessione, in modo da consegnarlo subito a Simeone. Come appreso da Calciomercato.it, l'Atletico è riuscito a strappare il sì del calciatore tedesco in scadenza di contratto. In più il Bayern Monaco, dopo aver sparato alto (cioè 20 milioni), sembra adesso disponibile ad abbassare le pretese venendo incontro ai 'Colchoneros'. Milan, sprint Atletico per Goretzka: Bayern abbassa pretese, le cifre (AnsaFoto) – Calciomercato.

