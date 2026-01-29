Milan senti Goretzka | Cambiare campionato è un’opzione entusiasmante andare all’estero

Leon Goretzka apre a un possibile cambio di squadra. In un’intervista a Die Zeit, il centrocampista del Bayern Monaco dice che potrebbe considerare di lasciare la Germania e che l’idea di giocare all’estero lo entusiasma. Il Milan, tra gli altri club, tiene d’occhio la situazione.

In queste ultime settimane è stato accostato prepotentemente al Milan il nome di Leon Goretzka, centrocampista classe '95 del Bayern Monaco che andrebbe in scadenza di contratto a giugno 2026. Il centrocampista dei bavaresi però, sarebbe tentato dalla possibilità di lasciare il Bayern Monaco già in questa sessione invernale di calciomercato. Su di lui, oltre il Milan, sembrerebbe esserci l’Atletico Madrid, fortemente interessato al calciatore. Il centrocampista tedesco ha deciso di lasciare alcune dichiarazioni legate al suo futuro durante l'intervista ai microfoni di Die Zeit. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan non molla Mateta: i rossoneri pronti a soffiare il calciatore al. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

