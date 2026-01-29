Milan protagonista del mercato | tra i tanti obiettivi di Tare uno è particolarmente stuzzicante

Il Milan lavora fino all’ultimo minuto per rinforzare la squadra. I dirigenti sono impegnati nelle ultime operazioni, cercando di chiudere gli acquisti più importanti prima della fine del mercato invernale. La squadra rossonera punta a migliorare il reparto offensivo, con Tare che ha in mente un obiettivo molto ambizioso. Le trattative sono ancora in corsa, e i tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Fasi finali del calciomercato invernale: mancano, infatti, cinque giorni pieni alla chiusura della sessione (lunedì 2 febbraio, alle ore 20:00) e il Milan è ancora alla ricerca di un difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri. Due i nomi più 'caldi' del momento: è uno è quello di Radu Dragu?in, classe 2002, rumeno del Tottenham; l'altro è quello di Nathan Aké, classe 1995, olandese del Manchester City. Ma il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, è scatenato e, in vista della prossima stagione, ha già riempito una lista di nomi - forti - dalla quale scaturirà il Milan 2026-2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

