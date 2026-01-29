Milan ecco il difensore per Allegri | affare last minute con Guardiola

Il Milan cerca un difensore dal Manchester City di Guardiola. Dopo un anno, i rossoneri tentano di mettere a segno un colpo in difesa, questa volta con un’operazione last minute. Allegri spera di rinforzare la squadra, mentre i negoziati sono in corso per definire l’affare.

I rossoneri ci riprovano un anno dopo l’operazione (fallimentare) Walker Il Milan guarda in casa del Manchester City di Guardiola er regalare ad Allegri l’agognato difensore. Da settimane, ormai, il tecnico rossonero insiste per l’acquisto di un centrale di esperienza, di un giocatore pronto subito. Si sta studiando l’operazione coi ‘Citizens’, difficile ma non impossibile: si può chiudere quasi sul gong di questo calciomercato invernale. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Guardiola potrebbe dare il via libera nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Milan punta a rinforzare la propria difesa durante la prossima sessione di calciomercato invernale, cercando giocatori di qualità a costi contenuti.

In vista del mercato, il Milan si concentra sui difensori di Serie A.

Milan, ecco il 2008 Cissé: occuperà uno dei due posti da extracomunitario che il Diavolo ha liberi per il 2025-2026Nuovo colpo in prospettiva del Milan che nelle scorse ore ha chiuso l'acquisto dal Be Sport Academy di El Hadj Malick Cissé, difensore classe 2008 che è stato pagato 750 mila ... milannews.it

Milan, tentativo per Aké. Il difensore tra il no di Guardiola e la richiesta del ct olandeseNathan Aké, difensore olandese classe 1995 del Manchester City, è finito nel mirino del Milan che sta provando a capire se riuscirà a chiudere un colpo in difesa in questi ... milannews.it

