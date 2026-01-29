Milan difesa sotto osservazione | Aké e Dragusin tra le ultime idee di mercato

Il Milan tiene sotto controllo la situazione in difesa. La società valuta ancora alcune possibilità di mercato, anche se il calciomercato sta per chiudersi. Aké e Dragusin sono le ultime idee che circolano, ma niente è ancora deciso. La dirigenza aspetta l’occasione giusta per agire, se ci saranno condizioni favorevoli.

Il Milan non ha ancora chiuso definitivamente il proprio mercato. A pochi giorni dal gong finale della sessione invernale, la dirigenza rossonera sta monitorando possibili opportunità per rinforzare il reparto difensivo, pronta a intervenire solo in presenza di condizioni favorevoli. Dopo l'arrivo di Niclas Füllkrug, l'idea iniziale era quella di non effettuare ulteriori innesti, ma gli ultimi movimenti suggeriscono che qualche scenario resti aperto. Aké, un profilo di livello internazionale. Nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Nathan Aké, difensore del Manchester City. Secondo Tuttosport, il centrale olandese è finito sul taccuino del Milan come possibile occasione di fine mercato.

