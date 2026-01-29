Milan-Como recupero fissato | si gioca a metà febbraio

Il recupero di Milan-Como è stato finalmente confermato. La partita, rinviata a inizio mese, si giocherà tra il 17 e il 18 febbraio. Con la Champions League che si avvia verso la fase a gironi e l’Inter qualificata ai playoff, il calendario di Serie A ha dovuto fare spazio e ora si definisce anche questa data.

Il recupero di Milan-Como prende finalmente forma. Con la chiusura della fase a gironi di Champions League e la qualificazione dell'Inter ai playoff, il calendario di Serie A ha iniziato a sciogliere i nodi rimasti sospesi: la sfida tra rossoneri e lariani, rinviata a inizio mese, verrà disputata nella settimana del 17-18 febbraio. Una collocazione obbligata, dettata dall'incastro con gli impegni europei e dall'indisponibilità di San Siro nelle date originarie. Il rinvio e l'effetto Champions. La gara, valida per la 24ª giornata di campionato, era inizialmente in programma l'8 febbraio, ma lo stadio Meazza non era utilizzabile per la concomitanza con gli eventi legati all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

