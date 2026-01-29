Milan-Cagliari 3-0 | l’ultima firma in rossonero di Ambrosini

Il 29 gennaio 2012, i tifosi del Milan ricordano ancora quella giornata. La squadra ha battuto il Cagliari 3-0 e quella partita è diventata speciale perché è l’ultima volta in cui Ambrosini ha segnato con la maglia rossonera. Un gol che resta nella memoria di molti, una firma in un’annata importante per il club.

Il 29 gennaio 2012 è una data incisa nella mente di tutti i tifosi rossoneri. In vista di Milan-Cagliari, match valido per la 20esima giornata di Serie A, Massimo Ambrosini ha segnato la sua ultima rete con addosso la casacca rossonera: l'ex centrocampista rossonero siglò il gol del 3-0 ponendo fine ad una partita iniziata grazie alla marcatura di Zlatan Ibrahimovic Ecco, di seguito, il tabelline del match:. MILAN (4-3-1-2): Abbiati; Abate, Nesta, Mexes, Mesbah; Emanuelson, Van Bommel, Nocerino; Seedorf (22' st Ambrosini); Robinho (17' st El Shaarawy ), Ibrahimovic (39' st Inzaghi). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Cagliari 3-0: l’ultima firma in rossonero di Ambrosini Approfondimenti su Milan Cagliari 2012 Cagliari-Milan di Serie A 0-1: esordio in rossonero per Fullkrug | LIVE News Alle 20:45 allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari si gioca la partita tra Cagliari e Milan, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026. Milan, Gabbia firma autografi ai tifosi fuori dal centro sportivo rossonero di Milanello Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milan Cagliari 2012 Argomenti discussi: Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; Serie A, Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.raine; Milan 3-0 Cagliari, le valutazioni dei giocatori; Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1. Cagliari-Milan 0-1: il tabellino della garaEcco di seguito il tabellino della gara: Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo, Prati (16' st Borrello), Mazzitelli. tuttomercatoweb.com Cagliari-Milan 0-1, gol e highlights: decide una rete di Leao, rossoneri in vettaLeggi su Sky Sport l'articolo Cagliari-Milan 0-1, gol e highlights: decide una rete di Leao, rossoneri in vetta ... sport.sky.it Dai 100 minuti col Milan alle tribune con Bologna e Cagliari: la stranezza dietro la gestione del numero 20 viola rimane - facebook.com facebook #Milan, i giocatori festeggiano la vittoria di #Cagliari: i post social #MilanPress x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.