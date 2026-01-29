Il Milan potrebbe perdere Goretzka. L’Atlético Madrid ha fatto un’offerta concreta e aspetta una risposta dal centrocampista tedesco, che non ha ancora deciso se accettarla. Goretzka, in scadenza con il Bayern Monaco, potrebbe lasciare il club tedesco a fine stagione e il suo futuro resta incerto. I rossoneri, nel frattempo, si preparano a cambiare strategia se il giocatore sceglierà un’altra strada.

Le conferme sull'esistenza di una concreta possibilità di un approdo di Goretzka all'Atlético Madrid arrivano, in primis, dalla Germania, dal giornalista Florian Plettenberg, volto noto di 'Sky Sport Deutschland'. "L'Atlético Madrid vuole ingaggiare Leon Goretzka ora. Gli ha fatto un'offerta. Goretzka ci sta pensando e vuole prendere una decisione già giovedì, come rivelato oggi", ha scritto Plettenberg in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. "Vincent Kompany ha confermato la decisione, dicendo: "So che domani mattina dovrò alzarmi e poi, a un certo punto, avere una conversazione come questa con Max o con Christoph: dobbiamo scambiarci opinioni sulla squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, addio Goretzka? Offerta dell’Atlético Madrid: ecco quando risponderà il giocatore

Approfondimenti su Goretzka Milan

La trattativa tra il Milan e Leon Goretzka si complica.

Il calciomercato del Milan si arricchisce di aggiornamenti, con l'Atletico Madrid interessato a Leon Goretzka.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Goretzka Milan

Argomenti discussi: Milan-Goretzka: in calo le quotazioni del tedesco, pressing di un top club spagnolo; Accostato al Napoli, su Goretzka anche il Milan e un top club europeo: il punto – CdS; Calciomercato Milan, avanti per Gila e Puljic. Loftus-Cheek, ecco l'offerta dalla Premier League. E Dragusin... - Le mosse del Diavolo; Live calciomercato Milan: sfida col Tottenham per Leon Goretzka.

Calciomercato Milan, avanti per Gila e Puljic. Loftus-Cheek, ecco l'offerta dalla Premier League. E Dragusin... - Le mosse del DiavoloAvanti tutta su Mario Gila. Nuove conferme sui contatti tra Milan e Lazio, che stanno trattando di 20 milioni di euro per il cartellino del 25enne difensore spagnolo (metà di questa somma andrà al Rea ... affaritaliani.it

Milan, Goretzka antidoto all’eventuale addio di Modric: ecco perché Tare corteggia il tedescoGoretzka, in uscita dal Bayern, ha un ingaggio alto e si aggiungerebbe a un centrocampo già affollato, ma i dubbi sul futuro di Modric spingono il Milan ad affondare il colpo per il tedesco ... sport.virgilio.it

Ajax-Olympiakos Arsenal-Kairat Almaty Athletic Bilbao-Sporting Lisbona Atlético Madrid-Bodø/Glimt Borussia Dortmund-Inter Barcellona-Copenhagen Benfica-Real Madrid Club Brugge-Marsiglia - facebook.com facebook

L'Atlético Madrid va avanti a Istanbul con Giuliano Simeone ma l'autogol di Marcos Llorente permette al Galatasaray di ottenere un punto importante in ottica play-off di Champions League. La squadra di Okan Buruk sale a 10 punti e aggancia momentaneame x.com