Mielofibrosi come agiscono le cure per affrontare l’anemia riducendo le trasfusioni

La mielofibrosi è una malattia che si sviluppa lentamente senza sintomi evidenti. Con il tempo, il midollo osseo, che dovrebbe produrre le cellule del sangue, viene progressivamente sostituito da tessuto fibroso. Le cure attuali mirano a gestire l’anemia e a ridurre la necessità di trasfusioni, anche se non sempre riescono a fermare completamente l’avanzata della malattia.

Inizia spesso senza dare particolari segni. Ma piano piano avanza. E così, il midollo osseo, che rappresenta la centrale di produzione delle cellule del sangue viene sostituito da tessuto fibroso. Quindi la sua struttura viene sovvertita. E soprattutto si altera la produzione normale delle cellule del sangue, dai globuli rossi fino ai bianchi ed alle piastrine. La mielofibrosi è una patologia ovviamente cronica. Inizia da una fase precoce, o pre-fibrotica, perché non è presente ancora la fibrosi del midollo osseo. Ma nella ella fase avanzata compare la fibrosi midollare e si evidenzia una fuoriuscita di cellule staminali immature dal midollo osseo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Una nuova speranza arriva per i pazienti con mielofibrosi.

Tra il 2022 e il 2025, i casi di anemia cronica sono aumentati del 25%, passando da 800 a 1.

Mielofibrosi, il nuovo farmaco momelotinib apre una nuova era per i pazienti.

