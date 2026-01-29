Michele Riondino in Art | un' amiciza in frantumi per un quadro da 200mila euro

Domenica 1 febbraio, Michele Riondino si è trovato al centro di un episodio che ha fatto discutere. L’attore, insieme a Daniele Parisi e Michele Sinisi, ha interpretato

“Il mio amico Serge ha comprato un quadro” annuncia Marc. “È una tela di circa un metro e sessanta per un metro e venti, dipinta di bianco. Il fondo è bianco, e strizzando gli occhi si possono intravedere delle sottili filettature diagonali, bianche”. Subito dopo Marc verrà a sapere dallo stesso Serge che il quadro bianco a righe bianche è stato pagato duecentomila euro: cosa che Marc giudica grottesca, poiché secondo lui è “una merda”. Un terzo amico, Yvan – che ha già abbastanza guai con i preparativi del suo matrimonio – non prende posizione, venendo accusato dagli altri due di pusillanimità e doppiezza.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Michele Riondino

Michele Riondino presenta a Narni lo spettacolo “Art”, una delle commedie francesi più rappresentate a livello internazionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Michele Riondino

Argomenti discussi: Michele Riondino con Art protagonista della stagione di prosa; ART, Michele Riondino porta in scena un quadro che mette in dubbio se stessi; Michele Riondino in scena a Narni con ART di Yasmina Reza; Michele Riondino al Manini di Narni con Art.

Cattolica, Michele Riondino al Teatro della Regina con ArtDomenica 1° febbraio (inizio ore 18) Michele Riondino, Daniele Parisi e Michele Sinisi sono i protagonisti di Art, la fortunatissima commedia di Yasmina Reza, ... chiamamicitta.it

Art di Michele Riondino: l’arte di stare in equilibrio sul biancoIn prima nazionale a Taranto, Art di Yasmina Reza nella versione di Michele Riondino. In scena fino a domenica 18 gennaio a Bari. Recensione. klpteatro.it

Complimenti e grazie Michele Riondino, la tua foto entra nella pagina Club Primi Passi di Fotografia https://www.facebook.com/PrimiPassiDiFotografia - facebook.com facebook

La musica li unisce. Il destino li sorprende. Tecla Insolia e Michele Riondino vi aspettano al cinema in Primavera. #PrimaveraIlFilm x.com