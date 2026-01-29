Da lunedì, i visitatori potranno salire a 40 metri di altezza nella Galleria di Milano. È stata inaugurata una nuova attrazione: l’highline che attraversa il cuore della città. La sala storica, finora chiusa al pubblico, apre le sue porte e si trasforma in un percorso sospeso tra i tetti, offrendo una vista unica su Duomo, Piazza Duomo, Porta Nuova e CityLife. Una novità che cambia il modo di vedere Milano, dando a tutti l’opportunità di vivere un’angolazione inedita della città.

Milano – Una sala storica finora inaccessibile al pubblico e un rooftop con vista mozzafiato su Duomo e Piazza Duomo, ma anche, a 360 gradi, sui grattacieli di Porta Nuova e di CityLife. La Galleria Vittorio Emanuele svela nuovi spazi “in quota“. Il progetto Highline Milano, reso possibile grazie alla vittoria del bando comunale da parte di Duomo 21 srl, nasce dalla visione di un team di giovani under 35, composto da Matteo Occhipinti, Franck Pascal, Camilla Rivieri e Flavio Di Renzo. La Sala degli Orologi. Milano 28012026 Highline Galleria Vittorio Emanuele foto ANSA Salmoirago A partire dal 7 febbraio, il giorno dopo l’inaugurazione delle Olimpiadi, la Sala degli Orologi sarà aperta ai visitatori per la prima volta nella sua storia secolare: la Sala ha preso quel nome perché negli anni Trenta regolava gli orologi delle piazze di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metti una visita a 40 metri d’altezza nel cuore di Milano: dal 7 febbraio apre l’highline della Galleria. Tutto quello che c’è da sapere

A pochi passi dal Duomo, riapre il percorso sospeso sopra la Galleria Vittorio Emanuele II.

