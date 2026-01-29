Metsola | Costruire democrazia europea significa affermare libertà e migliorare vita delle persone – Il video

Questa mattina a Roma, la presidente del Parlamento europeo Metsola ha parlato di come costruire una vera democrazia europea. Ha detto che serve rafforzare le libertà e migliorare la vita delle persone, soprattutto in un mondo che cambia rapidamente e può sembrare difficile da controllare. La sua voce si aggiunge a quella di tanti altri leader che cercano di trovare soluzioni pratiche per affrontare le sfide di oggi.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "In un mondo sempre più imprevedibile l'eredità di De Gasperi risuona oggi più che mai. Già negli anni '50 comprendeva che costruire la democrazia europea significava rafforzare le nostre libertà condivise. Un principio che resta fondamentale anche oggi e che ha insegnato difendere la libertà e la democrazia. Ma significa anche migliorare la vita delle persone" così la presidente del Parlamento Europeo Metsola, intervenendo all'evento "L'eredità di De Gasperi: l'Europa della difesa della libertà". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

