Meteo Roma del 29-01-2026 ore 19 | 15

Il meteo di venerdì si presenta con molte nuvole su tutta Italia. Al Nord, ci sono piogge leggere e neve sopra gli 800 metri. Durante la giornata, il cielo rimane coperto, ma senza piogge intense. Al Centro, ci sono nuvole in transito, con qualche pioggia debole nelle Marche e nel Lazio, soprattutto tra la terra e la notte. Al Sud, la giornata è caratterizzata da maltempo, con piogge e temporali anche intensi, specialmente su Sardegna, Sicilia e Calabria. Qui, la neve si ferma sopra i mille metri. Le temperature scendono

meteo venerdì trovati all'ascolto poi le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre i 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano

