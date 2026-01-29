La giornata di venerdì si apre con condizioni di maltempo su tutta Italia. Nuvole fitte e piogge leggere attraversano le regioni settentrionali, in particolare al Nord Ovest, con neve sopra gli 800 metri. Al centro, il cielo rimane coperto e si alternano deboli piogge tra Marche e basso Lazio. Sul resto del Paese, il tempo si mantiene asciutto, anche se con molte nuvole. La sera, però, torna il maltempo, con temporali e piogge diffuse, soprattutto in Sardegna, Sicilia e Calabria, dove la neve supera i 1000 metri sui rilievi

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche in pente localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimi Generali unzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 29-01-2026 ore 06:15

Approfondimenti su Roma Meteo

Il 6 gennaio 2026, a Roma, il tempo si presenta stabile al mattino con temperature in lieve calo, specie al Nord.

Le previsioni del meteo per Roma del 1° gennaio 2026 alle 06:15 indicano condizioni stabili e prevalentemente serene.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

WINTER GARDEN TOUR: Tomatoes in January

Ultime notizie su Roma Meteo

Argomenti discussi: Meteo Roma: oggi poco nuvoloso, Mercoledì 28 pioggia e schiarite, Giovedì 29 nubi sparse; Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio oggi e domani: temporali e vento. Scuole chiuse, ecco dove; Meteo Roma, temporali e allerta vento fino a domani: scuole chiuse a Frosinone. Ma dal weekend cambia tutto; Meteo Roma e Lazio 29 gennaio 2026: tempo stabile e clima invernale.

Meteo Roma e Lazio 29 gennaio 2026: tempo stabile e clima invernalePrevisioni meteo Roma e Lazio per giovedì 29 gennaio 2026: cielo sereno o poco nuvoloso, clima invernale e tempo stabile. romadailynews.it

Meteo Roma: oggi pioggia, Mercoledì 28 temporali e schiarite, Giovedì 29 nubi sparseMeteo per Martedì 27 Gennaio 2026, Roma. Giornata caratterizzata da pioggia anche persistente, temperatura minima di 5°C e massima di 13°C ... ilmeteo.it

“La neve avvolge in un abbraccio gelido ma sereno… che ferma il tempo!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia - facebook.com facebook

Meteo Roma: allerta gialla sul Lazio per piogge e temporali, neve sopra i mille metri x.com