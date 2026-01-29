Meteo | Previsioni per venerdì 30 gennaio

Domani a Modena ci saranno nubi basse e qualche banco di nebbia al mattino. Durante il giorno, il cielo si aprirà con qualche schiarita, ma non sono previste piogge. La giornata si prospetta abbastanza tranquilla, senza grandi cambiamenti nel tempo.

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1426m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno.

Ecco le previsioni meteo per venerdì 9 gennaio a Modena.

Previsioni meteo per venerdì 16 gennaio a Modena: giornata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, senza fenomeni significativi né precipitazioni.

Previsioni meteo per venerdì 30 gennaio. Maltempo in attenuazione

METEO VENETO Previsioni per le zone montane Condizioni previste: Nelle zone innevate di montagna si prevedono gelate locali, mentre in Val Belluna il tempo sarà inizialmente più mite. Nel corso del pomeriggio e della sera sono attese deboli pr facebook