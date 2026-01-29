Meteo le previsioni in Campania per giovedì 29 gennaio 2026

Giovedì 29 gennaio, in Campania il cielo sarà coperto fin al mattino, con nuvole dense e deboli piogge a Avellino. La giornata si prospetta grigia e umida, con il maltempo che potrebbe continuare anche nel pomeriggio. Le temperature restano basse, rendendo l’atmosfera fredda e piovosa.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1688m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

