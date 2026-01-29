Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Venerdì 30 e sabato 31 gennaio, le previsioni meteo per l’Umbria indicano tempo stabile e senza grandi variazioni. La protezione civile della regione ha aggiornato i dati al 29 gennaio, confermando che non sono attesi eventi estremi o piogge significative nei prossimi giorni. Le temperature restano nella norma, con giornate soleggiate e poco vento.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 30 e sabato 31 gennaio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 gennaio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un impulso perturbato sta ancora determinando condizioni di instabilità sull'Italia”. Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 30 gennaio cielo “irregolarmente nuvoloso con qualche addensamento più consistente in serata sui settori occidentali dove non si esclude qualche isolata pioggia. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

